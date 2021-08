Hot Summer Mix - L'intégrale du 02 Aout

Lecture - 2h39

Pendant les vacances, de 20h à 00h les DJs Fun Radio vous mixent tous les meilleurs sons électro et latino du moment.



De 20h à 21h retrouvez Alex Da Kosta pour une playlist 100% latino !

De 21h à 23h, les DJs Fun Radio prennent les platines !

Et de 23h à 00h, exclusivement sur l'antenne de Fun Radio, découvrez le set d'un DJ Guest !



Retrouvez Hot Summer Mix du lundi au jeudi, de 20h à 00h, en replay sur Funradio.fr et notre application mobile.