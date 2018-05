Ciné Nantes : Gagnez vos places pour Solo

publié le 22/05/2018 à 14:06

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.



> SOLO : A STAR WARS STORY Bande Annonce VF OFFICIELLE

Cette semaine Morgan vous offre vos places pour aller voir ce film au cinéville de St-Sébastien !