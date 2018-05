Gagnez votre paire de Binocle, les lunettes nantaises personnalisables

publié le 12/05/2018 à 15:56

Fun Radio Atlantique vous offre votre paire de Binocle. Binocle Eyewear c’est la marque de lunettes de soleil 100% nantaise, Ultra tendance, et totalement customisable avec 3 formes et + de 1500 combinaisons de couleurs différentes.

Une marque unique en son genre

La paire de BINOCLE est fabriquée dans les matériaux les plus fins et a été conçue pour fournir une protection complète à vos yeux. Tous les verres ont un filtre UV400 qui protègent 100% des UVA et UVB nocifs. Ils sont de classe 3 et possèdent des propriétés optiques optimales. Vos BINOCLE sont toutes munies d'un filtre polarisant et offrent ainsi une protection contre les effets de réverbérations sur surfaces réfléchissantes, indispensable pour les activités de plein air. Retrouvez toutes les infos sur binocle.club

Jouez avec Fun Radio Atlantique en remplissant le formulaire ci-dessous.