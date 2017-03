Ciné Nantes : Vos places pour Ghost in the shell

GHOST IN THE SHELL - Bande-annonce #1 (VF) [au cinéma le 29 mars 2017]

publié le 21/03/2017 à 13:17

Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée d’un terrible accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels.





Face à une menace d’un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne l’arrêtera pour comprendre son passé, trouver les responsables et les empêcher de recommencer avec d’autres.

Ghost In The Shell

Morgan vous offre vos places dans le cinéma de votre choix

Résultat du jeu Vendredi 24 Mars !

Bonne chance <3 Morgan Fun Radio Partager la citation