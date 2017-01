Ciné Nantes : Vos places pour l'AVP ALIBI.COM

Morgan vous offre vos places pour le film événement avec Fun Radio

Avant-première le Mardi 24 janvier à 20h45 à l'UGC de St Herblain. Rencontre avec Philippe Lacheau et son équipe.

> ALIBI.COM – Bande-annonce Officielle – Philippe Lacheau (2017)

par Morgan Lavergne publié le 18/01/2017 à 10:25

Greg a fondé une entreprise qui crée tout type d'alibi. Avec son associé et son nouvel employé, il élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie fille qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg.



Morgan vous offre vos places pour l'avant-première le Mardi 24 janvier à 20h45 à l'UGC de St-Herblain

À l’issue de la projection, rencontre avec la réalisateur et comédien Philippe Lacheau et des comédiens Julien Arrutti et Élodie Fontan.





Alibi.com

TIRAGE AU SORT LUNDI 23 JANVIER