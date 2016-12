Nantes : Gagnez vos places pour la coupe du monde de Handball

Morgan vous offre vos places pour le match événement Pologne - Russie le lundi 16 Janvier à la Beaujoire.





Crédit : Facebook/Equipes de France de Handball Handball - Equipe de France

par Morgan Lavergne publié le 30/12/2016 à 15:44

Du 11 au 29 janvier en France se tiendra la 25ème édition du Championnat du monde de handball masculin, c'est le Mondial 2017 !



Certains matchs se tiendront chez nous à Nantes dont le match Pologne-Russie.

Lundi 16 janvier à 20h45 direction le hall XXL de la Beaujoire , les polonais affrontent la redoutable équipe de Russie.

Fun Radio Atlantique en partenariat avec la ligue de Handball des Pays de La Loire vous offre vos places pour cette rencontre !



Comment jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides

à appeler le 02 40 08 06 06

Et gagnez vos places pour le match Pologne-Russie.

Comment écouter ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Nantes)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm





Une autre chance de gagner ?

Tirage au sort au 07 Janvier 2017

Le DJ français Feder signe la bande-originale officielle du Championnat du monde de handball 2017 avec son tire Lordly en featuring avec Alex Aiono.