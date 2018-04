Fun Radio vous offre vos dossards pour la Crazy up 2018

publié le 16/04/2018 à 12:34

FUN RADIO Atlantique partenaire de Crazy Up 2018 !



CRAZY UP est une course extrême, hors du commun mais accessible à tous.

Elle est idéale pour les amoureux du fun et de l’amusement dans tous ses états, en mettant à l’épreuve les capacités physiques et mentales de chacun. Si vous avez envie de vous éclater, ce défi est fait pour vous !



Avec CRAZY UP, vivez une expérience sportive et humaine intense dans un univers décalé et fédérateur.

Le parcours comporte une vingtaine d’obstacles qui s’étalent sur 9 kms environ.



Guerrier de la Crazy Up



Le circuit est étudié pour que les participants produisent des efforts variés en alternant des temps de course (ou de marche) avec des temps ludiques autour des obstacles, le tout dans un esprit « FUN ».



Cette épreuve, qui s’inspire du parcours du combattant n’est pas qu’une question de vitesse, mais bien de résistance et de dépassement de soi.

Au menu: de la boue, de l’eau, du frisson, de la paille et d’autres surprises...



+ d'infos sur crazy-up.fr



Cette semaine, Morgan vous offre vos places pour la Crazy Up du 10 Juin.

> Crazy Up 2018 - Teaser