Gagnez une initiation au pilotage sur simulateur à Nantes

publié le 29/09/2017 à 20:06

Infos jeu en bas de la page

L'équipe de Skyway Simulation vous accueille dans un univers aéronautique d’exception. Un bar est à votre disposition pour savourer un moment de détente, vous apprécierez l’atmosphère insolite et accueillante, ainsi que le service attentionné et discret. Vous passerez ensuite en salle de briefing avion de chasse et avion de ligne avant de prendre place à bord des deux simulateurs dotées des dernières technologie pour des sensations maximales et uniques à vivre à Nantes avec Fun Radio.



> SKYWAY Simulation

Comment jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides

à appeler le 02 40 08 06 06 et prenez places à bord d’un simulateur de vol d’avion de chasse et d’avion de ligne, pour goutter à des sensations uniques.

Comment écouter ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Atlantique)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm