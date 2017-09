Fun Radio Live Nantes : Martin Solveig, Feder ...

publié le 18/09/2017 à 07:28

Les Nefs de Nantes

Nouvelle édition du Party Fun Live, les plus grands Djs du moments se sont donnés rendez-vous le Jeudi 12 Octobre à Nantes





Martin Solveig fait son grand retour !

7 ans que le DJ Fun Radio n'est pas venu mixer à Nantes.

À l'époque de sa venue au zénith en 2010, il collaborait avec Madonna et sortait juste son single Hello.

Serez-vous prêt à vibrer sur ses derniers tubes All Stars et Places ?

Feder, un amoureux de Nantes !

Loin d'être une première pour le DJ Feder à la Cité des Ducs.

Après avoir réalisé l'hymne de la coupe du monde de Handball en France,

Le Dj FunRadio revient une nouvelle fois pour vous faire danser aux côtés de Martin Solveig et Adrien Toma.



Le DJ Party Fun Adrien Toma assurera le before pour lancer les festivités.

Équipe FunRadio L'équipe de Fun radio vous conseil d'éviter les sacs à dos.

Absence de Vestaire et contrôle de sécurité à l'entrée.

Vous trouverez de la place pour vous garer au parking des machines

Fun Radio Live de Nantes

Jeudi 12 octobre à partir de 21h00 sous les Nefs des machines de l'île de Nantes

Entrée Libre



Annoncez à vos amis sur facebook que vous participez à cet événement :

>> ÉVÉNEMENT FACEBOOK PARTYFUN LIVE NANTES <<



Party Fun Live Nantes