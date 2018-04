Gagnez vos places pour le Festival Les Escales de St Nazaire

publié le 24/04/2018 à 13:10

La 27ème édition du festival Les Escales à St Nazaire se déroulera du 27 au 29 juillet prochain.Feder mixera au festival, Big Flo et Oli sont aussi très attendu, à noter la présence exceptionnelle de Eddy de Pretto, Kool and the Gang et plein d'autres.

Retrouvez toute la programmation sur le site officiel du Festival Les Escales.

Une spéciale Melbourne

Les 27, 28 & 29 Juillet 2018, Le Festival Les Escales mettra à l’honneur la ville de Melbourne. Cette ville est d’abord reconnue comme la capitale culturelle de l’Australie. Melbourne est également considérée comme la ville australienne de la musique live avec une forte proportion d’artistes émergents. 62 000 concerts s’y déroulent chaque année. C’est une ville vivante, en mouvement perpétuel, qui connaît aussi un fort brassage de population.

Comme chaque année, la prospection in situ va explorer de nouveaux sons et partir à la recherche de la scène musicale qui fait vibrer Melbourne.



> Feder en mix sur Fun Radio

Comment jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !Dès que vous repérez le signal du Smash Fun, appelez le 02 40 08 06 06 et gagnez votre pass 3 jours pour le Festival les Escales !



