Gagnez votre aventure à Planète Sauvage avec Fun

publié le 30/05/2018 à 14:41

Cette semaine, écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio et gagnez vos billets d'entrée pour Planète Sauvage et une nuit sur le camp bivouac de Planète Sauvage avec le dîner, la nuit et le petit déjeuner au milieu des animaux.



Une expérience exceptionnelle

Planète Sauvage à 15 minutes de Nantes, c'est un grand parc composé de 5 univers pour une journée complète de dépaysement et de partage en famille ou entre amis. Les billets donnent l'accès à l’ensemble des 5 univers du parc. Une expérience exceptionnelle à vivre en territoire animal. Planète Sauvage c'est une réserve animalière de plus de 130 hectares, un territoire préservé où vivent près de 2 000 animaux, soit 200 espèces différentes. Un lieu pour préserver les plus grandes espèces du monde.



La piste Safari de Planète Sauvage

Partez en voyage à la rencontre des mammifères les plus emblématiques. Parcourez les 10 km de piste à bord de votre véhicule ou de l’un de nos camions 4x4 de brousse et traversez de vastes plaines où évoluent librement plus de 1 000 individus de 150 espèces différentes. Une immersion totale dans l’univers des animaux sauvages vous attend. Retrouvez-vous nez à nez avec de grands groupes d’animaux venus du monde entier : vous êtes l’invité des lions, des rhinocéros, des tigres ou encore des loups, des éléphants et des girafes, découvrez aussi tous les autres univers, Le chemin de brousse, la Cité marine, le Sentier des Incas et le Temple de la Jungle.



Vos entrées sont à gagner toute cette semaine juste ici !