Nantes : Feder au LC Club avec Fun Radio

Fun Radio Atlantique et LC Club vous présente Feder au LC Club Samedi 13 Mai à partir de 23h



Depuis le début de sa carrière, Feder connaît une ascension fulgurante. Le DJ originaire de la côte d'Azur s'est fait connaître avec le titre Goodbye. Ce premier morceau aux sonorités electro-folk, accompagné de la voix de Lyse a eu un succès immédiat.

> Feder feat. Alex Aiono - Lordly (Official Video)

Son deuxième titre Blind, en collaboration avec une chanteuse finlandaise Emmy, a aussi beaucoup plu et les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 15 millions de vues sur YouTube. Le dernier titre en date de Feder, Lordly, interprété avec la voix d'Alex Aiono, a été la bande-originale du championnat du monde de handball.



Comment jouer ?

Gagnez vos 2 pass VIP pour le set exceptionnel de Feder au LC Club le Samedi 13 Mai à partir de 23h

(1 Pass = 1 Entrée Gratuite sans faire la queue)



Autre manière de jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal

du SMASHFUN soyez les plus rapides

à appeler le 02 40 08 06 06 et tentez de gagner vos places pour le Set de Feder au LC Club.

Prêt pour cette soirée extraordinaire ?

Comment écouter Fun Radio Atlantique ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Nantes)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm