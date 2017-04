Nantes : Kamel le magicien à la Cité des Congrès

publié le 25/04/2017 à 13:38

Fun Radio Atlantique et Cheyenne production vous offrent vos places pour le spectacle de Kamel le Magicien à la cité des Congrès le 31 Mai à Nantes.



Le Concept du Spectacle

Malgré son apparente décontraction, Kamel Le Magicien, révélé en 2009 par ses interventions au Grand Journal où il époustouflait les invités, cultive un professionnalisme à l’américaine. Au programme de son tout nouveau spectacle interactif et sensationnel : Grande Illusion, close-up, mentalisme, danse, breakdance, musique, humour… et de la magie en folie !



