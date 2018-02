Nantes Futsal : Les éléphants affrontent Montpellier

publié le 11/02/2018 à 21:38

Jeu en bas de la page

Retour aux affaires, les Eléphants retrouvent un championnat quitté le 10 janvier et auront à cœur de repartir de l’avant dans sa salle fétiche.

Montpellier avait accroché Nantes au match aller (2/2) et reste sur un exploit face à Toulon (2ème).

Retrouvez l'équipe du Nantes Métropole Futsal Crédit : Facebook Nantes Métropole Futsal

Nantes n’a pas joué en championnat depuis mi-janvier et reste sur le même score (2/2) face au Sporting de Paris.

Une rencontre qui s’annonce explosive dans la grande salle du Vigneau, propice au spectacle et au beau jeu.

Un match à ne pas louper à 16h00 entre deux équipes armées pour les Play Off.



Retrouvez toutes les infos du Nantes métropole Futsal sur leur page facebook en >> cliquant ici <<

Le Tirage au sort a lieu ce Vendredi 16 février

Bonne chance ! Morgan Fun Radio Partager la citation