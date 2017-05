Nantes : Gagnez votre Samsung Galaxy S7 Edge avec FunRadio

publié le 14/05/2017 à 12:01

DU LUNDI 15 MAI AU VENDREDI 19 MAI

Fun Radio Atlantique et Ecophone 44

vous offrent votre Samsung Galaxy S7 Edge, 32 Go

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN, Soyez les premiers à appeler le 02 40 08 06 06



Et gagnez un des deniers bijou de chez Samsung,

Le Samsung Galaxy S7 Edge avec la boutique Ecophone 44.



AUTRE MANIERE DE JOUER

LA BOUTIQUE ECOPHONE 44

Réparateurs de téléphones et tablettes

2 rue deurbroucq

44 000 Nantes

Le Samsung Galaxy S7 Edge Date : 14/05/2017 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le Samsung Galaxy S7 Edge Date : ECOPHONE 44 FACEBOOK Date : ECOPHONE 44 À NANTES Date : 1 / 1 < > +

Comment écouter Fun Radio Atlantique ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Nantes)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm