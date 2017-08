Nantes : Vos places pour le City Truck Festival

publié le 22/08/2017 à 11:05

Les 1, 2 et 3 septembre 2017, aura lieu la seconde édition du festival The City Trucks à la Pommeraye (49), sorti de l'imagination de David Dubillot et d'une solide équipe de bénévoles. Juste mélange entre culture musicale et professionnalisme, ce festival ravira aussi bien les familles, les passionnés de musique et les professionnels du transport routier.



Une programmation de choix

Cette année, découvrez une superbe programmation musicale : Tryo, Claudia Capéo, Superbus, Broken Back seront à l'affiche de l'ouverture du festival le 1er septembre. Le 2ème jour sera l'occasion de venir assister au retour sur scène de Matmatah, mais de voir aussi le trio L.E.J également Epsylon et Petit Biscuit. Enfin le 3 septembre, d'autres artistes seront à découvrir. Le festival The City Trucks c'est aussi les différents stands d’artisans créateurs et le village dédié aux métiers de la route avec différentes activités telles que la prévention routière, une exposition de camions, des tirs aux camions, des shows mécaniques ainsi que des activités dédiées au jeune public. Toutes les infos sur www.thecitytrucksfestival.com

Petit Biscuit

FunRadio vous offre vos pass Weekend pour 2 au City truck Festival



Comment jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique,

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler Fun Radio Atlantique



