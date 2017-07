Vivez la tournée 7up avec Fun Radio Atlantique

publié le 03/07/2017 à 17:39

Cet été, Fun Radio est partenaire de la tournée L'été 7UP sur les plus belles plages de de France. Retrouvez du 08 juillet au 23 août des animations exceptionnelles placées sous le signe de la détente et du fun.



Au programme : du son Dancefloor, du jeu, et des animations ouvertes à tous telles que du Rodéo Surf, Babyfoot humain, Selfie box et bien d'autres ! Et pour faire bouger les vacanciers durant les 24 dates de cette tournée, Fun Radio assurera les sets DJ avec MATT, DJ résident Fun Radio.

La tournée s'arrête sur les plages de :

- St-Brévin-les-Pins le 13 Juillet

- St-Jean-de-Monts le 16 Juillet

- La Tranche sur Mer le 17 Juillet