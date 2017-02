Azealia Banks balance le numéro de Rihanna

Pour se venger de Rihanna après une dispute sur les réseaux sociaux, Azelia Banks a publié le numéro de la star sur les réseaux sociaux.

par Jean-Alexis Lemieux publié le 03/02/2017 à 12:40

C'est une nouvelle qui a fait buzzer les réseaux sociaux. Azelia Banks a balancé le numéro de Rihanna sur Internet, après une dispute concernant le décret de Donald Trump, interdisant aux résidents de 7 pays musulmans d'entre aux États-Unis. Rihanna a alors poussé un gros coup de gueule sur Twitter, ce qui n'a pas plus à Azelia Banks, qui est une fervente supportrice du président des Etats-Unis.



La situation s'est envenimée : Azelia Banks a trollé sans vergogne l'interprète de Work sur Instagram. Mais, "Riri" n'est pas laissée démonter et à répondu via une vidéo, pleine d'ironie avec pour légende : "Le visage que vous faites quand vous êtes un immigrant". Ce qui a encore plus énervé à Azelia Banks, qui a donné le numéro de Rihanna. Bien évidemment, le numéro a rapidement été bloqué par la star. Mais, on attend de savoir comment elle compte se venger.

the face you make when you a immigrant ¿¿ #stayawayfromthechickens #iheartnuggets #saveourhens. Une photo publiée par badgalriri (@badgalriri) le 29 Janv. 2017 à 9h18 PST