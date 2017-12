DIAPORAMA - Les meilleurs moments de la Demolition Party

publié le 15/12/2017 à 16:43

Avant de rejoindre les nouveaux studios à Neuilly, Fun Radio a réuni les équipes, les auditeurs et de nombreux artistes dans ses locaux parisiens. Le 8 décembre Tydiaz, Julian Perretta, Henri PFR, Boostee, Boris Way, Odyssey, Klymx, Jlow, Elliot, Matt, Mico C et enfin Adrien Toma se sont succèdes au micro et aux platines de Fun Radio, lors de cette journée événement.



Les artistes et auditeurs ont été accueillis dans un décor hallucinant où se mêlaient tags, casques de chantier et bombes de graff. De nombreuses activités étaient proposées aux participants : ping pong, piscine à boules, baby foot... Tout ceci a été possible grâce à l'agence Clac des doigts. Sans oublier la fameuse Fury Room où quelques privilégiés ont pu se défouler. Toutes personnes passées dans les locaux a laissé son empreinte, marquant ce lieu à tout jamais.

@henripfr et @vinzradio dans la @thefuryroom ¿ #DemolitionParty ¿¿ Une publication partagée par FUN RADIO (@funradio) le 9 Déc. 2017 à 6h34 PST

@julianperretta grand joueur de ping pong ¿¿ #DemolitionParty ¿¿ Une publication partagée par FUN RADIO (@funradio) le 9 Déc. 2017 à 5h02 PST

Pour la soirée, de nombreux DJ's se sont succèdés comme le plus jeune JLOW DJ mais aussi Boris Way, Eliott de l'équipe de Bruno, Matt et Mico C. Ils ont ambiancé les auditeurs présents dans les studios sous une pluie de confettis !

Merci à tous d’avoir fait de cette soirée un événement mémorable ! #DemolitionParty ¿ Une publication partagée par FUN RADIO (@funradio) le 10 Déc. 2017 à 6h01 PST

Enfin le dimanche 10 décembre, vous avez pu suivre en direct vos deux émissions nocturnes. Lovin'Fun vous a fait gagné de nombreux cadeaux "made in Fun Radio" et Marion & Anne-So dans Le Night Show ont réalisé un incroyable exploit. Elles ont enchaîné 8h d'antenne non-stop en compagnie de nombreux animateurs de Fun Radio. Amir en a profité pour balancer plusieurs gros dossiers, les derniers de la rue Bayard !

