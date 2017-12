Julian Perretta, Henri Pfr, Boostee... En live à la Demolition Party

publié le 07/12/2017 à 17:32

Comme annoncé depuis plusieurs semaines Fun Radio déménage et part s'installer à Neuilly. A cette occasion toute la famille a prévu une énorme fête en compagnie de nombreux artistes. Tydiaz, Julian Perretta, Henri PFR, Boostee, Boris Way, Ødyssey, KLYMVX, Jlow, Elliot, Matt, Mico C, ils se succéderont dans cet ordre au micro et aux platines de Fun Radio.



Entre 12h et 00h vous pourrez vivre tous ces live mais aussi participer à de nombreuses activités. Piscine à boules, baby foot, espace chill, salle de jeux vidéo... Tout est prévu pour passer un très bon moment.

Une grande partie de la famille Fun Radio sera présente lors de cet événement pour vous rencontrer et profiter de cette dernière journée dans les locaux ensemble. Pour ceux qui ne pourront être là, vous pourrez suivre l'événement toute la journée sur le site ainsi que sur nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter et Snpachat.