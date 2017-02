Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Rihanna, l'occasion de faire un petit rappel de ses clichés les plus sexy !

Rihanna Crédits : Instagram / @badgalriri | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Rihanna Crédits : Instagram / @badgalriri | Date : Rihanna Crédits : Instagram / @badgalriri | Date : Rihanna Crédits : Instagram / @badgalriri | Date : Rihanna Crédits : Instagram / @badgalriri | Date : Rihanna Crédits : Instagram / @badgalriri | Date : Rihanna Crédits : Instagram / @badgalriri | Date : Rihanna Crédits : Instagram / @badgalriri | Date : 1 / 1 < > +

par Jean-Alexis Lemieux publié le 20/02/2017 à 19:29

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Le 20 février n'est pas une date banale. C'est l'anniversaire de notre Riri préférée. La chanteuse des Barbades fête aujourd'hui ses 29 ans. Et elle n'a jamais parue aussi belle. L'occasion pour nous de revenir sur les différentes photos que la star a pu nous partager durant sa 28ème année, et pas n'importe quels clichés, ceux qui ont fait le plus grimper la température sur son compte Instagram... On sait à quel point ces photos avaient pu enflammer la toile à l'époque alors pourquoi ne pas revenir dessus ?





Pas besoin d'aller très loin dans le temps pour retrouver une image qui a provoqué de nombreuses réactions. Il suffit de revenir 6 semaines en arrière lorsque la célébrité avait partagé une vidéo de son clip où l'on pouvait l’apercevoir complètement dénudée sous un voile noir. Mais rassurez-vous, nous sommes aussi allés pêcher sur son compte Instagram, quelques semaines en arrière, pour retrouver les photos de Rihanna qui ont marqué ces dernières années.