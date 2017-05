Gagnez un weekend de rêve au Domaine de Falgos

publié le 27/05/2017 à 08:10

Vous rêvez de vous mettre au vert entre mer et montagne le temps d'un weekend à deux ? Nous vous l'offrons cette semaine !



Vous allez pouvoir partir au cœur des Pyrénées Orientales, à Saint Laurent de Cerdans au Domaine de Falgos qui vous accueillera pour un séjour basé sur le calme et la détente. Vous bénéficierez d'une nuit en chambre double avec petits déjeuners. Vous pourrez vous délasser dans le spa avec un accès illimité et un modelage "Moment Zen Duo" finira de vous convaincre que cet endroit est un peu le paradis sur Terre !

> Golf De Falgos - drone aerial video - Overview (long)



Écoutez Arthur toute cette semaine sur Fun Radio Méditerranée entre midi et 16h00, dés que vous repérez le signal du Smah Fun appelez le 04 67 602 625 et vous gagnerez peut-être ce superbe séjour.



Le Domaine de Falgos, c'est un hôtel***, un golf 18 trous, un spa et un restaurant, le tout niché dans un écrin de verdure. C'est le point de départ de nombreuses balades et randonnées et de visites dans la région.

