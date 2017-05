40 000 apprentis d'ici 5 ans en Occitanie

publié le 11/05/2017 à 14:48

"Apprenti.es, ça change la vie". C'est le message que veut faire passer l'Occitanie. La région a lancé une grande campagne de promotion de l'apprentissage. Le but est de faire connaitre cette voie pour ce qu'elle est réellement. De nombreuses images souvent fausses collent à cette formation. Certaines personnes ont l'image d'une "voie d'échec". Or l'apprentissage est en réalité une "voie royale vers l'emploi". "L'apprentissage est avant tout un accélérateur d'emploi pour nos jeunes. La preuve : 7 apprenti.es sur 10 sont embauchés dans les 6 mois suivant leur formation !" A déclaré Carole Delga, présidente de la région Occitanie.



Désormais, l'apprentissage permet d'apprendre 450 métiers. Plusieurs secteurs sont donc concernés comme le commerce, l'artisanat, le numérique, l'aéronautique et bien d'autres.



En 5 ans, l'objectif est de porter a 40 000 le nombre d'apprentis. Soit 1 200 jeunes supplémentaires par an. Pour ce faire des aides peuvent être données aux familles, ainsi qu'aux employeurs. Au total, la région consacre 143M€ à l'apprentissage en 2017.



Léo Molinié



> Etre apprenti.e, ça change la vie !