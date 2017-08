"Game of Thrones", saison 7, épisode 7 : les meilleurs tweets sur le final

publié le 29/08/2017 à 18:23

C'était l'événement du 28 août, la sortie tant attendue du dernier épisode de la série Game Of Thrones. La saison 7 est la plus courte et pourtant l'une des plus riches. Le dernier épisode intitulé : The dragon and the wolf, a rendu les internautes complètement dingues. Attention, spoilers !



D'abord pour les nombreuses révélations et dénouements. On découvre que Jon Snow est bien le fils légitime de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen et donc le neveu de Daenerys ! Mais, ils terminent l'épisode au lit sans savoir quel est leur lien de parenté... Quant à Littlefinger, il est piégé par les sœurs Stark alors qu'il essayait de les monter l'une contre l'autre. Arya et Sansa se font plus plus malignes que lui. Il termine sa vie à Winterfell égorgé par la plus jeune des Stark après la révélation de ses nombreuses traîtrises.

Brienne a retrouvé le Limier alors qu'elle l'avait battu en duel pour sauver Arya dans la saison 5. Les deux ne semblent pas s'en vouloir. Sandor Clegane apprend de Brienne qu'Arya est en vie et qu'elle a trouvé refuge à Winterfell. Le Limier retrouve aussi son frère la Montagne, qu'il déteste plus que tout. Il lui promet qu'il le tuera. Il faudra attendre ce duel dans la saison 8.



La saison se termine sur la destruction d'une partie du Mur par Le Roi de la Nuit qui fait route vers le Sud avec les Marcheurs Blancs. Cela promet une dernière saison épique où le danger serra encore plus grand pour nos héros.

Quand je vois l'épisode et quand je lis qu'il va falloir attendre deux ans pour avoir la suite #GoTFinale #GameOfThronesFinale

WTFFFFF ¿¿¿ pic.twitter.com/SPLnw7xApe — Mme La CPE (@Mme_la_CPE) 28 août 2017

Littlefinger il a demandé de l'aide aux chevaliers, ils l'ont même pas calculé:"Petyr qui?Lord quoi?Connait ap" #GameOfThronesFinale #GOT pic.twitter.com/UK7I7jlChe — DarkChild (@SimplementManu) 28 août 2017