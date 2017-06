VIDÉO - Nabilla dans le teaser hilarant d'"Orange Is the New Black"

La scène de Nabilla dans Orange In The New Black NETFLIX

publié le 09/06/2017 à 14:03

Orange Is the New Black est la série phare de Netflix. Pour faire la promotion de la cinquième saison, les producteurs ont fait appel à un personnage emblématique de la télé-réalité française : Nabilla. Ses dernières frasques en date ont été mises en scène et reprises au second degré pour coller à l'univers de la série, qui se déroule dans une prison.



Dans ce teaser, on y voit les personnages incontournables de la série : Crazy Eyes, Taystee et Black Cindy se poser des questions sur cette nouvelle arrivante. Elles parlent d'un bruit de couloir : "Ils disent qu'elle a tué son copain à mains nues". Référence ici à son histoire en 2016 avec Thomas Vergara lorsqu'elle l'avait poignardé et écopé de deux ans de prison dont six mois ferme.

D'autres références font allusion au passé de Nabilla et notamment sa phrase devenue culte aujourd'hui :"Non mais allô quoi". Cette vidéo originale est disponible uniquement en France, pour faire la promotion de la nouvelle saison débutant ce 9 juin.