publié le 23/03/2017 à 18:07



David Guetta est de retour ! Après This One's For You avec Zara Larsson, dévoilé pour l'Euro 2016, le DJ français le plus connu au monde revient avec un nouveau tube : Light my body up, en collaboration avec Nicki Minaj et LIl Wayne. David Guetta a dévoilé ce nouveau titre plus urbain que ses précédents. C'est aussi sa quatrième collaboration avec Nicki Minaj, après, Where them girls at, Turn me on et Hey Mama en 2014.



Du 24 au 26 mars aura lieu l'Ultra Music Festival à Miami en Floride. Il organisera un set de folie, juste avant celui de DJ Snake (qui a d'ailleurs été choisi pour clôturer le festival). Deux DJ's français de renom donc en clôture de ce festival pour les amateurs de musique électro ! Ne manque plus qu'à attendre le clip officiel de Light my body, pour se préparer à l'été.

> David Guetta feat Nicki Minaj & Lil Wayne - Light My Body Up (Lyric Video)