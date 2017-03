Vivez l'Ultra Music Festival avec Fun Radio

publié le 20/03/2017 à 16:52

Le 24,25 et 26 mars 2017 aura lieu l'Ultra Music Festival à Miami. Un rendez-vous incontournable réunissant les plus grands DJ's du monde : Adam Beyer, Armin Van Buuren, Axwell Ingrosso, David Guetta, Fedde Le Grand, Hardwell, Kungs, Martin Garrix, Sam Feldt... Vivez l’événement comme si vous étiez grâce à Fun Radio, car L'Ultra Music Festival sera diffusé en direct à partir de 00h sur Fun Radio.



Écoutez les sets des artistes présents au festival pour vivre cet événement exceptionnel à ne pas manquer ! Nos équipes sur place vous diffuseront des images et des vidéos exclusives sur nos réseaux sociaux. Et cerise sur le gâteau, c'est DJ Snake (qui a dévoilé Good Day il y a quelques jours), qui fera le closing de ces trois jours de folie.