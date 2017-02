VIDÉO - MØme en interview et en live dans le "Before Party Fun"

MØme a dévoilé les secrets de son succès dans le "Before Party Fun" avant de livrer un live de folie !

par Laura Lefebvre publié le 23/02/2017 à 18:05

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

MØme est venu rendre visite à JB et Adrien Toma le 22 février 2017. Le DJ français était déjà venu il y a un an présenter son titre Aloha, il revient raconter tout ce qui lui est arrivé depuis ce carton. Malgré son succès MØme reste très humble. Il révèle que sa vie n'a pas changé plus que ça. Cela lui a permis de rencontrer beaucoup de monde et surtout de faire sa tournée Panorama. Il ne vit plus en Australie mais en France, où il va de ville en ville pour donner des concerts. Et justement il y en a un très important de prévu : l'Olympia, le 17 juin 2017.



MØme est revenu sur la façon très simple dont il a produit ses premiers morceaux : en Australie dans un van avec un home studio. Sur sa route il a fait beaucoup de rencontres, a vu de nombreux paysages et est passé par diverses émotions ce qui a donné lieu au titre de la tournée : Panorama. Pour l’anecdote Thomas Pesquet, le spationaute français, a tweeté "J'adore MØme avec Aloha". En réalité, le DJ nous a appris qu'il passait juste au-dessus d'un volcan Hawaïen à ce moment-là. Une belle attention qui n'a pas manqué de toucher le DJ.

Après s'être livré sur sa musique, MØme s'est mis en place pour son set. Il est venu équipé de nombreux instruments et accompagné de sa chanteuse. Ensemble ils ont enchanté tout le studio en interprétant leur nouveau titre Alive et en jouant leurs morceaux phares comme Aloha !