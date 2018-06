12ème édition du tournoi international Futsal Christophe Brisset

publié le 03/06/2018 à 22:14

12 ème édition du tournoi internationale " dédié à "Christophe Brisset " ex éducateur et joueur du club. Le tournoi mets en avant les notions de respect de convivialité et de Fair Play.



Le principe

Le but de ce tournoi International est de permettre à des équipes de toutes les régions de France de se mesurer entre elles et de rencontrer le futsal d'autres pays d’Europe voir d'autres continents.

depuis plusieurs années nous faisons la part belle aux féminines puisque le tournoi prévoit deux tableau de 16 équipes féminines et masculines séniors



La compétition se déroule sur 3 sites différents

deux gymnases de Mazaire à la chapelle sur Erdre

deux gymnases à st Joseph de Porterie

du samedi 9h au dimanche 13h

le 10 juin toutes les 1/2 finales et finales se jouent à partir de 13h30 jusqu'à 17h au complexe du vigneau à st Herblain





En Chiffre ?

198 matches au total

450 joueurs et dirigeants

12 arbitres fédéraux et de Ligue

Plus d'infos sur mondialfutsal.fr