8 morts et 21 blessés après Irma (provisoire), travaux sur l'A31, le roller derby recrute à Metz : l'actu de ce jeudi 7 septembre 2017

publié le 07/09/2017 à 09:26

Au moins 8 morts,21 bléssés et des dégâts matériels considérables. C'est le bilan provisoire après le passage d'Irma aux Antilles. L'ouragan a touché hier les îles de Barbuda, Saint-Barthélémy et Saint-Martin. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin est partie hier soir en Guadeloupe avec des renforts matériels et humains. Les vents ont soufflé à plus de 300km/h. Le président de la République, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement d'un plan national de reconstruction. Un fond d'urgence sera également mis en place. De son côté, Facebook a activé son safety check pour permettre aux Antillais de donner des nouvelles à leurs proches.



Attention si vous emprunter l'A31 aujourd'hui et demain. 35 lampadaires doivent être démontés au niveau des bretelles d'entrée de Moulins-lès-Metz. Des déviations sont mises en place. Des travaux qui devraient se multiplier puisque 1 000 lampadaires doivent encore être retirés sur l'axe Nancy-Luxembourg dans les prochains mois.



Le roller derby recrute à Metz. Le RDMC recherche des arbitres, des joueuses mais aussi des bénévoles cette année. Une journée de recrutement est prévue dimanche à 16h au gymnase Malraux à Metz. Inscriptions obligatoires. Rendez-vous sur rollerderbymetz.fr





En foot, l'affiche de la 5ème journée de Ligue 1 c'est FC Metz - PSG demain soir à Saint-Symphorien. L'occasion de voir pour la première fois Killian Mbappé, la nouvelle recrue parisienne. L'entraîneur parisien Unai Emery a confirmé qu'il serait prêt. En revanche, Angel Di Maria ne sera pas de la partie. L'ailier argentin s'est blessé mardi soir en sélection nationale. Marco Verrati est suspendu après ses propos insultants à l'égard de l'arbitre.