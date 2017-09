Retards à la SNCF entre Thionville et Luxembourg, nouveautés administratives à Metz : l'actu de ce mercredi 6 septembre 2017

publié le 06/09/2017 à 08:40

Alerte maximum avant le passage d'Irma. L'ouragan s'est renforcé à l'approche des Petites Antilles. Les rafales de vent atteignent les 360km/h selon Météo France. Saint-Barthélémy et Saint-Martin ont été placés en alerte violette soit le plus haut niveau. Irma est plus puissant qu'Harvey qui a frappé le Texas et la Louisiane faisant 42 morts.





De légers retards sont à prévoir pour les voyageurs qui prennent le train entre Thionville et le Luxembourg. Des travaux d'entretien des voies au niveau de la gare perturbent le trafic. Des retards d'environ 3 minutes selon la SNCF, 10 à 15 minutes selon les associations d'usagers. Fin du chantier au plus tard le 7 octobre.



Les nouveautés administratives à Metz. 5 mairies annexes ferment leurs portes car trop peu fréquentées. Les rendez-vous sont à présent gérés en ligne. Les formulaires sont dématérialisés. Un kiosque en gare de Metz sera même mis en place en janvier prochain pour effectuer ses démarches. Objectif pour la municipalité : s’adapter à l’évolution des modes de vie et à l’évolution technologique.



Fermeture temporaire de Thermapolis. L’établissement est fermé jusqu’au 14 septembre inclus pour mener les travaux de maintenance et de contrôle des installations. Un important chantier d’embellissement sera également lancé. Début juin, une terrasse d’été avait été installée.



Le parc animalier de Sainte-Croix est-il l'un des 9 zoo les plus beau du monde ? C'est en tout cas ce que pense une chaîne de télévision japonaise actuellement en tournage sur place. Elle réalise une émission sur les plus beaux parcs animaliers de la planète. 9 sites ont été retenus comme le parc national Kruger ou l'aquarium de Floride.