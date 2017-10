Accident à Talange sur l'A31, grève de la fonction publique, Philippe Durst nouveau président du SLUC : l'actu de ce mardi 10 octobre 2017

publié le 10/10/2017 à 09:32

Un accident mortel sur l'A31 à hauteur de Talange en direction du Luxembourg a provoqué ce matin un bouchon de près de 10 km à partir de La Maxe avec répercussions sur l'A4. Un poids lourd a crevé ensuite à hauteur de Hauconcourt.

La circulation était également difficile autour de Nancy, sur l'A330 et l'A33. Sur l'A31, des accidents étaient à signaler à Loisy, Champigneulles, Bouxières-aux-dames et Custines.





La fonction publique est en grève aujourd’hui en Lorraine comme partout en France. Les fonctionnaires protestent notamment contre la réforme du code du travail, la suppression de postes ou encore la hausse de la CSG. Des manifestations sont prévues dans la région. Rendez-vous à 10h à Metz place de la Gare ou à 14h à Nancy à l’hôpital central.

De nombreuses écoles sont fermées à Nancy et Metz.



Le marché central de Nancy ouvre ses portes exclusivement aux étudiants ce soir. En équipe, ils pourront suivre un parcours gustatif et découvrir ou découvrir les produits frais notamment de Lorraine. Un moment convivial organisé par la MGEL avec l’association des Producteurs artisans et commerçants à partir de 18h.





En basket, Philippe Durst est le nouveau président du SLUC Nancy. Le conseil de surveillance l'a élu hier. Il succède à Marc Barbé décédé cet été. L'homme d'affaire âgé de 66 ans s'engage pour 2 ans. Du côté des parquets, les Cougars partent affronter Charleville- Mézières ce soir en LeadersCup. Une rencontre à suivre à partir de 20h.