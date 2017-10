La fibre bientôt partout en Meurthe-et-Moselle, le marathon Metz Mirabelle : l'actu de ce lundi 9 octobre 2017

publié le 09/10/2017 à 08:44

En Meurthe-et-Moselle, la fibre sera accessible à tous en 2023. Le très haut débit sera installé dans l’ensemble du département dans 5 ans. C’est deux ans plus tôt que prévu. Les zones blanches ou très mal desservies seront quant à elles raccordées d’ici 2020.





Le Florain entre en circulation à Nancy. La monnaie locale citoyenne ambitionne la création un réseau d'acteurs économiques avec une charte de valeurs. Objectif : une transition écologique solidaire et citoyenne dans la cité des Ducs de Lorraine. La monnaie avait été imaginée par un collectif de citoyens en juin 2015.



Qui sera le prochain président du SLUC Nancy basket ? Réponse aujourd’hui après la réunion du conseil de surveillance. Le futur dirigeant succèdera à Marc Barbé décédé l’été dernier. Le SLUC Nancy qui a perdu contre Denain ce weekend pour la 5ème journée de Leaderscup. Les Cougars se sont inclinés 66 à 74. Prochain match demain à Charleville Mézières.





L'éthiopien Girma Abraham a bouclé le marathon Metz Mirabelle soit plus de 42 km en 2 heures, 12 minutes et 27 secondes. Il devance deux autres coureurs kényans : Ronny Kiboss et Samson Bor.