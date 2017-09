Accident sur l'A33 près de Nancy, fermeture de Thermapolis : l'actu de ce mardi 26 septembre 2017

publié le 26/09/2017 à 09:34

Un accident est à signaler sur l'A33 à hauteur de Villers-lès-Nancy. La circulation est bloquée. Les secours sont engagés. Facilitez l'accès et l'intervention des pompiers.





Thermapolis à Amnéville est temporairement fermé. Un début d’incendie a été stoppé dimanche matin sur un câble technique. Les dégâts sont situés en sous-sol. L’établissement restera donc fermé une dizaine de jours pour remettre en état et vérifier l’installation électrique. Elle avait pourtant été vérifiée et validée par les organismes de contrôle indépendants il y a moins de 2 semaines.

Trois salons d'esthétique poursuivis en justice par l'Ordre des médecins de Moselle. En cause : la pratique de l'épilation définitive par lumière pulsée. Une technique qui doit être pratiquée par un médecin. Des risques de brûlures ou de non-détection de mélanome sont à craindre.