Adieu Eurosat à Europa Park

L'attraction la plus historique du parc mondialement connu ne verra plus le jour.

Après presque 30 ans, l'Eurosat, la mythique grande boule argentée sera fermée pour laisser place à une rénovation intégrale.

Une aventure vertigineuse dans le cosmos avec freinage et sensations fortes dans la peau d'un cosmonaute était l'une des attractions phares du Parc.

Nous savons que ça durera jusqu'en été 2018, la réouverture se basera sur un autre thème et un décor différent.

Un relooking extrême attend l'Eurosat ! Pour les habitués, vous risquez d'être nostalgique quand vous y retournerez ;)

Et rien que pour vous, nous savons déjà le prochain thème: Richesse et culture de l'histoire française seront au rendez-vous !

En bref :

L'itinéraire changera ainsi que les rails renouvelés, des moments de montagnes russes bien plus incroyables.

Les trains seront plus confortables, plus grands et des installations bien meilleures !

La nouvelle expérience plongera en réalité virtuelle.

Pour des raisons de travaux comme chaque année, le parc restera fermé jusqu'au 25 novembre pour faire place à sa saison hivernale !

On n'arrête pas le progrès!

Depuis sa création, plus de 80 millions de passagers au compteur.

Ce qui est sûr c'est que le domaine français du parc va beaucoup bouger..

Et vous, vous en pensez quoi? Vous avez des souvenirs de Eurosat à nous partager? :)

