Fun Radio vous envoie au concert des Nova Twins

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort vous propulse à LA soirée à ne pas louper avec

le concert incontournable du duo de choc qui fait un carton en ce moment : les Nova Twins !





Nova Twins OP

Le groupe le plus déjanté et décoiffant débarque en Franche-Comté !

L'Urban Punk c'est un mixage entre rock, punk et musique urbaine, ce qui va super bien

avec le look et la voix de ces 2 jeunes femmes énergiques ;)

> NOVA TWINS - WAVE

L'intégralité des informations sur le site de l’événement !

> Besoin de + d'infos?

HORAIRES:

Ouverture des portes à 18H30Début du concert à 19h







N° DE TEL :

03 84 58 11 77

> Comment gagner mes places?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple !

Envoyez dès maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Vous pouvez aussi partager la publication sur Facebook, et liker la page de Fun Radio Belfort pour augmenter vos chances de gagner!



(Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail)(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)



