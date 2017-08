Alerte aux orages en Lorraine, les habitants du Grand-Est généreux : l'actu de ce mardi 1er Août 2017

publié le 01/08/2017 à 09:58

Alerte aux orages en Lorraine. La Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges ont été placés en vigilance orange par Météo France. Des vents violents sont prévus. La fin de l'épisode orageux est prévu pour cette après-midi entre 16 et 18h. Côté mercure : il fera entre 23 et 26 degrés en moyenne cette après-midi. On attends 23 degrés à Metz, 25 à Nancy et 21 degrés à Longwy.



Alerte aux orages - source : Météo France

La région Grand Est est la région la plus généreuse de France selon une étude "Recherches et Solidarités" pour l'assureur Macif. Notre région se classe au premier rang en terme de don en argent. 27% des habitants sont des donneurs contre 24,1% en moyenne sur le reste du pays. Avec 4 000 associations créées chaque année, la région Grand Est rassemble également une forte proportion de bénévoles. : entre 1 million 100 000 et 1 million 200 000, dont 500 000 environ agissent chaque semaine.

Ils sont moches mais ils sont à l’honneur du Muséum aquarium de Nancy. L’exposition "Moches" présente les animaux les plus laids que l’on connaissent ou ceux qui ont mauvaise réputation. Objectif : les comprendre pour les respecter. Et contrairement à ce que dit le dicton, tout ce qui est petit n’est pas mignon comme l’explique Lucile Guitienne, directrice adjointe de l’établissement…

> Lucile Guitienne - les bébés "moches" Durée : 00:22 | Date : 01/08/2017

Une visite ludique destinée au 6-10 ans. Une exposition à découvrir jusqu'au 24 septembre.



Les Jeux sont presque faits. Los Angeles a annoncé hier avoir passé un accord avec le CIO pour accueillir les Jeux Olympiques de 2028. Un accord tripartite doit être signé avant la validation le 13 septembre.