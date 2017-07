Nouveaux serpents au zoo d'Amnéville, Ismaïla Sarr au Stade Rennais : l'actu de ce jeudi 27 juillet 2017

publié le 27/07/2017 à 09:22

Deux nouveaux serpents géants arrivent au Zoo d’Amnéville. Deux pythons réticulés seront accueillis demain en provenance d’un zoo de Hollande. Il s’agit de l'espèce du célèbre « Kaa » du "Livre de la Jungle". 7 mètres de longueur pour 80 kilos. Un exemple d’espèce menacée de disparition. Il sera immédiatement présenté au public.







Il ne manque plus que quelques euros pour clore la campagne de financement participatif de la websérie « Au cœur des refuges » pour sa troisième saison. Tournée à la SPA d’Amance et de Velaine-en-Haye, elle sensibilise les gens à l’adoption et lutte contre la maltraitance des animaux. En 1 an, la page Facebook compte plus de 20 000 abonnés. Pour participer, rendez-vous sur le site le pot commun



La SPA Velaine-en-Haye - archives 2016

Le tourisme est de retour en France. Un an et demi après les attentats de Paris, le pays prévoit d'accueillir cette année entre 88 et 89 millions de touristes étrangers selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Prochain objectif : 100 millions de visiteurs étrangers d'ici à 2020.

Les footballeuses françaises se sont qualifiées en quart de finale de l'Euro 2017 hier soir. Elles ont arraché le match nul 1-1 contre la Suisse.



Du côté du mercato, le FC Metz vient d'enregistrer le plus gros transfert de son histoire. Ismaïla Sarr part au Stade Rennais. Arrivé en Lorraine l'année dernière avec un contrat de 5 ans, le milieu de terrain a brillé cette saison en Ligue 1 avec notamment 5 buts et 5 passes décisives.