Alerte aux pollens, travaux sur l'A31 et France/Grèce en Waterpolo à Nancy : l'actu de ce mardi 11 avril 2017

publié le 11/04/2017 à 09:29

Alerte au pollen cette semaine en Lorraine. La Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges sont les plus exposés selon le réseau national de surveillance aérobiologique. La Moselle est en niveau élevé. Les pollens de bouleau sont les plus nombreux.





Attention aux travaux sur l'A31 cette semaine. Des travaux de réhabilitation de chaussée sont effectué de nuit à hauteur de l'échanger d'Illange dans le sens Metz-Luxembourg. Une voie de circulation est fermée de 21h à 6H jusqu'à jeudi. La vitesse est abaissée à 50km/h en journée.

Suspect en fuite à Nancy. Un homme de 22 ans était activement recherché hier. Il aurait profité d’un moment de flottement à l’entrée de la prison de Nancy-Maxéville où il était emmené. Il est suspecté d’avoir porté plusieurs coups de couteau à un jeune homme de 24 ans place de la croix de Bourgogne à Nancy le weekend dernier



En sport, l'équipe de France de Waterpolo accueille la Grèce aujourd’hui à Nancy. Une rencontre organisée par l'ASPTT pour l'une des poules de World League. Si les français sont derniers de la poule avec zéro point, les grecs eux, sont leader. Rendez-vous ce soir à la piscine Alfred Nakache. Le coup d'envoi sera donné à 19h30.