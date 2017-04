Journée morte à Lorraine Airport, crash d'ULM en Moselle, fête des Jonquilles à Gérardmer : l'actu de ce lundi 10 avril 2017

publié le 10/04/2017 à 10:04

Lorraine Airport était à l’arrêt hier. L’aéroport lorrain a connu une journée morte faute de contrôleurs aériens. Il n’y avait donc pas de vols au départ ni à l’arrivée avant le début de soirée. Il s’agit d’une conséquence directe de la réduction de personnel décidé par la direction général de l’aviation civile.





Un crash d’ULM a fait 2 morts ce week-end en Moselle. L’accident s’est produit samedi dans un champ à Guéblange-lès-Dieuze à 70 kilomètres au sud de Metz. Deux hommes âgés de 50 et 18 ans sont décédés. Une enquête a été ouverte pour découvrir les circonstances de l'accident.





En Moselle, près de Metz, le zoo d'Amnéville a accueilli de nouveaux pensionnaires. Deux ours bruns sont arrivés de Slovénie. Sano et Nela ont été installés dans la forêt des ours pour l'ouverture de la saison ce week-end. Le zoo a investi 600 000 euros pour construire ce nouvel espace.



La fête des Jonquilles c'était ce weekend à Gérardmer dans les Vosges. La 48ème édition de la manifestation a rassemblé entre 55 000 et 60 000 personnes de personnes hier pour le défilé de chars. Une affluence record.