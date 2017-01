Assistez à la soirée filles Kinépolis avec l'avant-première du film Cinquante Nuances Plus Sombres

Fun Radio Lorraine vous offre vos invitations pour la prochaine soirée filles, au Kinépolis de Saint-Julien-les-Metz et de Nancy, avec la projection de Cinquante Nuances Plus Sombres.

Cinquante nuance plus sombres

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 31/01/2017 à 15:48

Ecoutez Alex entre Midi & 16h sur Fun Radio Lorraine & Gagnez vos invitations pour la prochaine soirée filles avec la projection du film CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRES.

Jeudi 9 et lundi 13 février : Kinépolis Saint-Julien-Les-Metz & jeudi 9 et vendredi 10 février : Kinépolis Nancy. Animation de 19h à 20h, film à 20h. Avec Fun Radio Lorraine à Metz 103.4 !



Jouez également sur notre page Facebook/CommunauteFunRadioLorraine > Envoyez un MP avec votre nom, prénom, âge, ville, numéro de téléphone & le Fun'Pass : "sombre". Les gagnants seront informés par retour MP.



> 50 NUANCES PLUS SOMBRES Nouvelle Bande Annonce VF (2017)