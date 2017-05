Assistez au Challenge Eisenbach Automotors

publié le 15/05/2017 à 10:05

Fun Radio Lorraine, la Métropole du Grand Nancy et le Sluc Nancy Basket Association vous invitent du 2 au 5 juin 2017 au 9ème challenge Eisenbach Automotors, au Parc des Sports des Aiguillettes à Villers les Nancy. Un challenge parrainé par l'équipe Espoirs Pro A Championne de France 2017. Au programme : des centaines de rencontres opposant plus de 30 clubs venus de Lorraine, de la Région Grand Est et de Belgique mais aussi des animations et le All Star Game Lorrain Handi basket. Avec Fun Radio Lorraine.

Challenge Eisenbach