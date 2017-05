Gagnez vos invitations pour Walygator à Maizières-les-Metz

publié le 12/05/2017 à 16:00

Dés lundi, Ecoutez Alex entre Midi & 16h sur Fun Radio Lorraine & Gagnez vos invitations pour Walygator. Dés que vous entendez le signal Smash Fun, soyez les premiers à nous appeler au 03 83 55 80 80 pour vous inscrire. Jouez également sur notre page Facebook Facebook/CommunauteFunRadioLorraine > Envoyez un MP avec votre Nom Prénom Age Ville Tél & le Fun'Pass : "Attractions".





En 2017, le Parc Walygator fait peau neuve dès le 29 avril ! Des nouveaux tarifs très attractifs, Vibrez à partir de 82€ avec le pack Family en vente sur walygatorparc.com. Pour vibrer en famille profitez de 41 attractions et spectacles, 16 attractions pour tous, 15 attractions pour les plus petits, mais aussi 8 attractions pour les mordus de sensations ! Cette année, plongez également au cœur de l’illusion et laissez-vous envoûter par Tim Silver et son nouveau spectacle de magie, spécialement conçu pour le Parc. Et ce n’est pas tout, Walygator vous réserve des événements pour vous faire vibrer tout au long de la saison. Cet été, profitez du parc jusqu’à la tombée de la nuit : les 23/06, 08/07, 12/08 avec 3 nocturnes fantastiques clôturées par un feu d’artifice !Pour Halloween, devenez verts de peur : du 21 au 31 octobre avec 11 jours d’animations pour les petits et les grands et un embrasement spectaculaire de la maison hantée le 31/10. Walygator, Vibrez à chaque instant.



Walygator