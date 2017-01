Gagnez vos invitations pour le spectacle du fabuleux MESSMER !

Fun Radio Lorraine vous offre vos invitations pour son spectacle qui aura lieu le jeudi 02 février au Galaxie d'Amnéville et le jeudi 20 avril au Zénith de Nancy.

Messmer

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 20/01/2017 à 14:49

Retrouvez MESSMER jeudi 02 février 2017, à 20h00 au Galaxie d'Amnéville, et le jeudi 20 avril à 20h au Zénith de Nancy. Ecoutez Alex entre Midi & 16h et repartez avec vos invitations !



Messmer, Le Fascinateur, vous fait vivre une expérience interactive unique à partager, pleine d'humour et d'émotions fortes. A l'aide des techniques d'hypnose, de transfert d'énergie et de magnétisme, il invite le spectateur à entrer dans son laboratoire intemporel et expérimental pour d'incroyables aventures, sans aucun trucage.





Jouez également sur notre page Facebook/CommunauteFunRadioLorraine > Envoyez un MP avec votre Nom Prénom Age Ville Tél & le Fun'Pass : Hypnose.



