Marion et Anne-So ont décidé de pimenter le jeu du "Pourquoi tu m'appelles ?" en y ajoutant des acrobaties.

> Pyramide humaine au Pourquoi tu m'appelles ! - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 20/01/2017 à 11:31

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Le jeu du Pourquoi tu m'appelles consiste à appeler un inconnu et à rester le plus longtemps au téléphone avec la personne. Ces derniers temps Marion et Anne-So ont décidé de pimenter le jeu, en y ajoutant des acrobaties. Après qu'Anne-So a dû se suspendre à la porte du studio, c'est au tour de Marion de se prêter au jeu.



Anne-So décide de faire une pyramide humaine sur laquelle Marion devra trôner. Les garçons se mettent en place, le téléphone sonne, un inconnu décroche et Marion grimpe sur la pyramide. Elle entretient une conversation tout à fait normal avec la personne au bout du fil, pendant que les garçons luttent en dessous d'elle.



L'inconnu se prend au jeu de Marion, jusqu'à faire intervenir une troisième personne dans la discussion. Ils finissent par raccrocher au bout de 1 minutes 30... Bien joué Marion !