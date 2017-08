Baisse du chômage en Lorraine, le CHU de Nancy dans le top des meilleurs hôpitaux : l'actu de ce vendredi 25 août 2017

publié le 25/08/2017 à 09:31

Le chômage baisse en Lorraine. Le nombre de demandeurs d'emplois a diminué en juillet. Dans le détail : -0,6% en Meurthe-et-Moselle, -0,1% en Moselle, -0,9% dans les Vosges et -2,2% en Meuse. 126 880 personnes sont toujours sans aucune activité dans la région. Au niveau national, le taux de chômage augmente de 1%.





Le CHU de Nancy dans le top 10 du palmarès des 50 meilleurs hôpitaux publics publié dans le magazine Le Point. Bordeaux, Toulouse et Lille sont sur le podium. Les hôpitaux privés de Metz quant à eux, sont 28ème du tableau d'honneur.

Une mère de famille de 49 ans sera présentée devant la justice aujourd'hui à Metz. Elle sera jugée devant le tribunal correctionnel pour avoir laissé ses 2 enfants de 8 et 12 ans seuls pendant 1 mois dans son appartement de Borny alors qu'elle était partie en vacances. Elle avait laissé une carte bleue aux enfants. Alerté par des voisins, les enfants ont été placés en foyer.





Top départ de la 23ème édition du Festival International du Film de Nancy. Au programme : plus de 150 films projetés sur le thème du populisme dans différents espaces de la ville. Vous avez jusqu’au 3 septembre pour en profiter. Le programme et toutes les projections sur le site fifnl.com



Un tournoi de Beach Ultimate Frisbee est organisé ce weekend au Grand Bleu à Pont-à-Mousson. 16 équipes françaises, luxembourgeoises, belges et même anglaises seront présentes. Rendez-vous demain et dimanche de 9h à 18h.





En foot, le FC Metz part à Caen demain soir pour la 4ème journée de Ligue 1. Début de la rencontre à 20h. De son côté, l’AS Nancy-Lorraine se déplace à Brest ce soir pour la 5ème journée de Ligue 2. Coup d’envoi à 20H.