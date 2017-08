Cafù au FC Metz, Cars 3 au ciné : l'actu de ce mercredi 2 août 2017

publié le 02/08/2017 à 09:26

Murielle Bolle restera-t-elle en prison ? Le parquet général s'oppose, en tout cas, à sa demande de remise en liberté. Elle sera examinée vendredi par la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Dijon. Âgé de 48 ans aujourd'hui, elle est un des témoins clefs dans l'affaire Grégory. Elle avait été mise en examen et incarcérée fin juin. Adolescente au moment des faits, elle avait accusé Bernard Laroche avant de finalement se rétracter. Les enquêteurs cherchent à savoir si elle a été victime de pressions familiales.





L’accent le plus sexy est … français. Selon une étude menée par l’application d’apprentissage Babbel la majorité des 15 000 personnes interrogées ont placé l’accent tricolore en tête. Il devance l’italien et l’espagnol également sur le podium. A l’inverse, les accents polonais, russe ou néerlandais n’ont pas beaucoup de succès.

Trouver du travail du Snapchat c'est possible. L’agence Jobmania propose tous les jours trois offres de stage ou d’emploi à l’attention des étudiants et des jeunes diplômés. Toutes les infos nécessaires sont postées. Le réseau social compte plus de 10 millions d'utilisateurs actifs en France. 71% ont moins de 25 ans.



L'humanité vit à crédit à partir d'aujourd'hui. Toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en un an ont été consommé. Ce jour aussi appelé "jour du dépassement de la Terre" arrive de plus en plus tôt. Il tombait le 5 novembre en 1985 et le 1er octobre en 1998.





Cars 3 sort au ciné aujourd’hui. Cette fois-ci, Flash McQueen est mis sur la touche par une nouvelle génération de bolides. Guillaume Canet prête sa voix à la version française du film d’animation. Une expérience qu’il adore depuis le début de Cars…

> Guillaume Canet Durée : 00:19 | Date : 02/08/2017

Alice Pol prête sa voix à la version française du film d’animation. Et sa relation avec les voitures est particulière…

> Alice Pol Durée : 00:10 | Date : 02/08/2017

Cars 3, un film à découvrir dans les cinés de Lorraine.





En foot, Cafù s'engage avec le FC Metz. Le milieu défensif portugais en provenance du FC Lorient a signé pour 3 ans chez les Grenats. C'est la septième recrue du FC Metz.