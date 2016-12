"Call of Duty Infinte Warfare" sur Playstation 4 !

A gagner tous les jours sur Fun Radio Côte d'Azur

COD Infinity Warfare

publié le 07/11/2016 à 10:04

Fun Radio Côte d’Azur, vous offre le jeu futuriste Call of Duty : Infinite Warfare sur Playstation 4 !

Ecoutez Arthur entre midi et seize heures sur FUN RADIO Côte d’Azur,



Dès que vous repérez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler le 0 498/120/120.



Et gagnez Call of Duty : Infinite Warfare sur Playstation 4, qui vous plongera dans l’ambiance ultra-réaliste caractéristique des origines de la série Call of Duty !



La radio des jeux vidéo, c’est FUN RADIO Côte d’Azur, le son Dancefloor.