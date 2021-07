Fun Radio Côte d’Azur présente Summer Vibes les 26 juillet et 16 aout dans les arènes de Fréjus !

Cette année vous allez bouger sur les mix de Bob Sinclar, The Avener, Mercer, Boston Bun, Nico de Andrea, Sébastien Drum’s.

Concerts gratuits!

Un événement Ville et office du tourisme de Fréjus !

