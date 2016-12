Chasse à l'homme en Allemagne, marche silencieuse pour la Syrie à Nancy : l'actu de ce jeudi 22 décembre 2016

Un mandat d'arrêt européen a été lancé à l'encontre d'un homme de 24 ans suspecté d'être l'auteur de l'attentat de Berlin lundi soir.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 22/12/2016 à 09:18

La traque continue en Allemagne. Le suspect de l'attentat du marché de Noel de Berlin est activement recherché. Il s'agit d'un tunisien de 24 ans qui utilise 7 identités différentes. L'individu pourrait être armé et dangereux. Il avait été signalé car soupçonné de préparer un attentat. Le parquet allemand offre une récompense de 100 000 euros pour toute information pouvant conduire à son arrestation. Des papiers d'identité et des traces ADN ont été retrouvé par les enquêteurs dans la cabine du camion bélier qui a fait 12 morts lundi soir.







Record de curistes au pole thermal d’Amnéville. Plus de 15 600 personnes ont fréquenté la station Saint-Eloy. Elle propose des cures de 18 jours conventionnées notamment pour les affections des voies respiratoires, ou encore les séquelles des traumatisme ostéo-articulaires. Des mini-cures libres non conventionnées pourraient être développé pour tous les publics l’année prochaine.





Marche silencieuse aujourd’hui à Nancy. Elle est organisée par l’association Syria Charity. Un rassemblement est prévu à 18h place Maginot. Le cortège défilera ensuite dans le centre-ville jusqu’à la place Stanislas. Les bénévoles de l’association vêtus de vert et blancs récoltent des dons pour envoyer des colis aux enfants d’Alep.



En handball, le Grand Nancy Métropole a perdu 26 à 28 contre Pontault-Combault, pour la 12ème journée de Proligue. Les Nancéiens restent donc 11e avec 8 points.



En foot, dernier match de l’année hier soir pour les clubs de Ligue 1. L’ASNL a fait match nul 0-0 contre Saint-Etienne. Match nul également pour le FC Metz 2- 2 contre Guingamp. Au classement, Nancy est 13ème, Metz descend à la 18ème place, celle des barragistes.





